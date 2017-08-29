أول أوامر السداد للمتأخرين عن تسجيل الأراضي البيضاء

أكد المشرف العام على نظام رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان محمد المديهيم، أن الوزارة بصدد اتخاذ العقوبات التي أعلنت عنها مسبقًا والمترتبة على عدم التسجيل في النظام والإبلاغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم بالمرحلة الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام.

وأشار المديهيم إلى إصدار 87 أمر سداد اليوم لمن لم يلتزم بالتسجيل في الوقت المحدد، وذلك لعدد 63 أرضاً بمساحة إجمالية بلغت7.876.896.96م2، فيما سيتم إصدار المخالفات عليها في حال ثبوت المخالفة.

وتعرف الأراضي البيضاء بأنها تلك الأراضي غير المستغلة والتي تقع ضمن النطاق السكني المحدد من قبل الوزارة وستخضع للرسوم على مراحل وفق ما تحدده أنظمة الوزارة.

وتشير اللائحة إلى وجود عقوبات على المتأخرين بالتسجيل تشمل فرض غرامات تصل إلى 2.5%، إضافة إلى رسم الأرض مما يصل الى 5% تقريبا من قيمة الأرض.

وأكد المديهيم حرص الوزارة منذ إطلاق البرنامج على تذكير الملاك المستهدفين من النظام بتسجيل أراضيهم قبل انتهاء الفترة المقررة لكل مدينة من المدن الأربع التي تم إصدار الرسوم عليها حتى الآن، وهي مكة المكرمة والرياض وجدة وحاضرة الدمام.

كما سهلت الوزارة مهمة تسجيل الأراضي، مؤكدا على وجود المتطلبات المرافقة مثل إضافة الرفع المساحي للأرض وإثبات ملكية الأرض وغيرها من المتطلبات، ولذلك تم وضع مؤشر عد تنازلي في الموقع الإلكتروني والتذكير به وكذلك في حساب النظام عبر "تويتر"، ليتمكن الجميع من معرفة الفترة الزمنية المتبقية والمتاحة للتسجيل، حتى انتهاء فترة التسجيل كاملة.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تحقيق أهداف البرنامج المتمثّلة في زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك بفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5% من قيمة الأرض".

وأوضح المديهيم أن من بين المخالفات التي تترتب عليها العقوبات، مخالفة عدم التسجيل في نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 6 أشهر من إعلان تطبيق الرسم على المدن المحددة، وعدم التقدم بالوثائق والمستندات اللازمة لوزارة الإسكان، كذلك عدم سداد الرسم خلال الفترة المحددة لذلك، إضافة إلى تقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة للوزارة.

وأعلن اتمام الربط بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديد ومعرفة المخالفين للنظام ممن لم يقوموا بتسجيل أراضيهم وذلك مع وزارة العدل في حال تغير المالك، وكذلك التعاون مع أمانات المدن في حال رغبة المالك بالتطوير دون أن يقوم بتسجيل الأرض.

الجدير بالذكر أنه في حال تطوير الأرض قبل انتهاء فترة السداد المحددة يسقط الرسم عن الأرض، حيث انه تحقق الهدف من فرض الرسم بتطويرها، علماً أن اللائحة التي أعلن عنها العام الماضي أتاحت مهلة 6 أشهر لتسجيل الأراضي الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى عبر موقع إلكتروني خاص بالبرنامج، وذلك في إطار ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030 في تفعيل التعاملات الحكومية للتيسير والتسهيل على جميع الأطراف من مواطنين ومقيمين وجهات حكومية وخاصة.