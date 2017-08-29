ما دلالات تباطؤ نمو أسعار المنازل البريطانية في أغسطس؟

أظهر مسح أن معدل نمو أسعار المنازل في بريطانيا تراجع لأدنى مستوياته في 3 أشهر في أغسطس، بما يعزز المؤشرات على أن تقليص المستهلكين للإنفاق منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في العام الماضي أدى لتباطؤ سوق الإسكان.



وقالت نيشن وايد للقروض العقارية إن أسعار المنازل زادت 2.1% على أساس سنوي في أغسطس مقارنة مع 2.9% في يوليو، وبما يتماشى مع أقل مستوى في 4 أشهر المسجل في مايو.



وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نموا سنويا بـ 2.5% .



ونزلت أسعار المنازل 0.1% في أغسطس مقارنة مع الشهر السابق بعد زيادة 0.2% في يوليو.