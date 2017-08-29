217 جنسية ضخت 151 مليار درهم في عقارات دبي بـ18 شهراً

أعلن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن أن مستثمرين من 217 جنسية ضخوا في سوق عقارات دبي أكثر من 151 مليار درهم خلال 18 شهراً (ما بين 2016 وحتى نهاية يونيو 2017 الجاري).

وقال بن مجرن إن هذه أقوى الدلائل على ثقة المستثمرين من مختلف دول المعمورة بإمارة دبي واقتصادها وسط تقلبات دولية، مؤكدا أن البيئة الاستثمارية العقارية في الإمارة بلغت أهدافها في ترسيخ مكانة دبي في صدارة المدن العالمية التي تستقطب مستثمرين ورساميل من مختلف دول العالم مدعومة بمنظومة تشريعات قوية حامية وضامنة لحقوق المستثمرين، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

ولفت بن مجرن إلى أن السوق يدخل في الوقت الراهن مرحلة نمو جديدة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية قبل إنطلاق إكسبو 2020.

ونشرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، قائمة ضمت أكثر 10 جنسيات في العالم استثماراً في السوق العقاري، وكانت الصدارة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أبرم المستثمر الإماراتي 12 ألف صفقة بـ 37.4 مليار درهم، وحلّ المستثمرون من الهند وباكستان والسعودية وبريطانيا في المراتب الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من حيث عدد الصفقات المسجلة.