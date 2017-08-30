14 مقاولاً يتنافسون على أكبر مول في العالم مطلع سبتمبر

تطرح شركة إعمار العقارية مناقصة مول خور دبي، أكبر مول في العالم، بكلفة تقديرية تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار (15-18 مليار درهم)، مطلع سبتمبر المقبل، وفق ما ذكرته مجلة ميد.

وأضافت المجلة أن شركات المقاولات المتنافسة البالغة 14 شركة سوف تكون تحالفات من أجل تنفيذ المشروع. وكانت إعمار تنوي طرح المناقصة مطلع الشهر الجاري لإنشاء مركز تسوق خور دبي، بمساحة إجمالية 3 ملايين متر مربع، وفقا لما ورد في صحيفة "البيان".

وشملت الشركات التي دعيت لتنفيذ المشروع الفطيم كاريليون والنابودة واليك وأرابتك للمقاولات وداتكو بالفور وخانصاحب للمقاولات ولينغ اوروكو ايه اس جي سي وبالحصا كونستركت والعربية للمقاولات وبام الهولندية ومؤسسة الصين لهندسة البناء والمقاولون المتضامنون وسامسونغ الكورية الجنوبية وشابورجي بالونجي الهندية وسانغ يونغ الكورية الجنوبية.