السعودية.. طفرة بناء منتظرة بـ4700 مشروع قيد الإنشاء

توقع مختصون أن تشهد السعودية طفرة غير مسبوقة في البناء، إذ إن 257 مشروعاً صناعياً قيد الإنشاء، من بين أكثر من 4700 مشروع قيد التطوير بقيمة 852.3 مليار دولار.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن ناثان واغ مدير مجموعة الفعاليات في شركة DMG Events قوله: "يوجد في السعودية أكثر من 4700 مشروع قيد الإنشاء بقيمة تقديرية إجمالية تبلغ 852.3 مليار دولار، ومنها مجمع متكامل لتحويل النفط إلى منتجات كيماوية في مدينة ينبع بقيمة 30 مليار دولار ومدينة الفيصلية في مكة المكرمة بقيمة 25 مليار دولار".

وأضاف أن قطاع البناء في المناطق العمرانية يضم أكثر من 3300 مشروع تمثل نحو 70% من جميع أنشطة البناء في السعودية. ويؤدي ارتفاع حجم مشاريع البناء في المناطق العمرانية إلى زيادة القيمة التقديرية الإجمالية للاستثمارات المنتشرة في هذا القطاع.

وأشار إلى أن من المكونات المهمة في "رؤية السعودية 2030" خطة شاملة لتحديث وبناء الطرق والبنية التحتية وطرق الإمداد في البلاد، ما سيمكن من تطوير كثير من مشاريع النقل الجديدة، لافتاً إلى أن القيمة التقديرية الإجمالية لهذه المشاريع التي تنتشر في مختلف القطاعات بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والبحرية والطيران، تشكل ما يقرب من 20% من إجمالي قيمة المشاريع في المملكة.

وقال واغ أيضاً إن الحكومة السعودية استثمرت رؤوس أموال في القطاع الصناعي، لاسيما في مرافق التصنيع والتجهيز، موضحاً أن هناك ما يقرب من 257 مشروعاً صناعياً قيد الإنشاء، وهو ما يشكل 10% من قيمة المشاريع في البلاد.

وذكر أن لدى قطاع النفط والغاز عدداً قليلاً من المشاريع، لكن هذه المشاريع تميل إلى أن تكون عالية القيمة، ومنها مثلاً تسعة مشاريع نفطية وغازية تبلغ قيمتها أقل من 100 مليون دولار، في حين تقدر قيمة 24 مشروعاً بمليار دولار أو أكثر، تشكل نحو 80% من إجمالي قيمة مشاريع النفط والغاز في البلاد.

وأوضح أن هناك تدفقاً مستمراً من الاستثمارات في قطاع المرافق الذي يشكل نحو 10% من إجمالي قيمة المشاريع قيد الإنشاء في البلاد. وتهدف غالبية هذه الأموال إلى بناء محطات جديدة للمرافق لتلبية الاحتياجات الحالية من الطاقة في المملكة.

وتشير نتائج تقرير صدر عن شركة DMG events إلى انتعاش قطاع البناء والتشييد السعودي نتيجة لـ"رؤية السعودية 2030"، في ظل نمو هائل متوقع في قطاع البناء والتشييد العمراني خلال الأعوام المقبلة مدعوماً بالنمو السكاني والعمراني.

وبيّن التقرير أن سوق البناء والتشييد السعودية تتمتع بفرص نمو هائلة في المستقبل القريب، منوهاً بأنه في الوقت الحالي، توجد في المملكة مشاريع بقيمة 284.3 مليار دولار في مراحلها المبكرة من التطوير، ومن المقرر أن يبدأ العمل في الأشهر المقبلة فيما يزيد عن 700 مشروع حيث يُتوَقّع الانتهاء منها بحلول أو قبل عام 2022.

يذكر أن أكثر من 500 شركة مصنعة لمنتجات البناء من جميع أنحاء العالم، ستجتمع تحت سقف واحد في السعودية للمشاركة في معرض الخمسة الكبار، الذي سيقام في مركز جدة للمنتديات والفعاليات.