اتفاقية تمويل بين سهل والتمويل الدولية بـ190 مليون ريال

وقعت الشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" اتفاقية تمويل بقيمة 190 مليون ريال من مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

وفي هذا السياق، أوضح رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية المسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وليد المرشد في مقابلة هاتفية مع "العربية"، أن مؤسسة IFC قد أسست شركة "سهل" بالشراكة مع دار الأركان والبنك العربي، وقد استطاعت الشركة أن تحقق نجاحا كبيرا من خلال تمويل أكثر من 8 آلاف عميل في السنوات العشر الماضية باستثمارات وصلت إلى 7 مليارات ريال.

ونوه بأن مؤسسة التمويل الدولية تعمل مع شركة "سهل" لتصل إلى أكثر من 15 ألف عميل في السنوات المقبلة.

وعن قيمة التمويل، قال المرشد إن مؤسسة التمويل الدولية قد وقعت اتفاقية تمويل مع "سهل" بقيمة 190 مليون ريال طويل المدى، ستمكن الشركة من إقراض العملاء لمدة تصل إلى 30 سنة.

وكانت الشركة قد وقعت مع البنك العربي الوطني اتفاقية تمويل بقيمة 450 مليون ريال.

وتهدف الاتفاقية الموقعة لتمويل ذوي الدخل المحدود والمتوسط، بحسب المرشد، بمبلغ 5 آلاف ريال وتصل إلى 30 سنة.

وشدد على أن التمويل الإسكاني من أولويات مؤسسة التمويل الدولية، لافتاً إلى المضي قدما في تمويل الإسكان في المملكة كون السوق السعودية تعد سوقا واعدة في هذا القطاع.

وكشف أن شركة "سهل" ستتعاون مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقارية التي أطلقت مؤخرا، ما سيمكن من ضخ سيولة إضافية في التمويل العقاري.

وتأتي اتفاقيات التمويل هذه في إطار جهود الشركة لتحقيق رؤيتها لريادة سوق التمويل العقاري.

يشار إلى أن الشركة تستحوذ حالياً على حوالي 3% من سوق التمويل العقاري، ونحو 37% من إجمالي تمويل شركات التمويل العقاري في المملكة لأكثر من 8 آلاف عميل.