5.4 مليون وحدة سكنية بالسعودية ثلثها مشغول بأسر أجنبية

بلغ عدد المساكن المشغولة بالأسر في السعودية نحو 5.46 مليون مسكن، شكلت الأسر الأجنبية منها نحو 35.9% بنحو 1.96 مليون مسكن، فيما بلغ عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية نحو 3.5 مليون مسكن شكلت نحو 64.1%.

ووفقا لتحليل لصحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء للعام الجاري 2017، فإن متوسط الأسرة في السكن الواحد يبلغ نحو 5.9 شخص، وذلك نظرا لأن عدد السكان يبلغ نحو 32.6 مليون نسمة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة كأكثر المناطق في السعودية من حيث إشغال المساكن بالأسر الأجنبية بـ41.7%، تليها منطقة القصيم بنسبة 39.4%، ومنطقة الرياض ثالثاَ بنسبة 38.6%. فيما تتمثل المناطق الأقل إشغالا في جازان التي تبلغ نسبة إشغال الأسر الأجنبية فيها نحو 20.6%، تليها منطقة الباحة بنسبة 21.2% من إجمالي المساكن للمنطقة.

وبحسب التحليل، فإن 40% من مساكن الأسر بالسعودية مملوكة من قبل الأسر ذاتها، فيما تشكل المساكن المستأجرة نحو 50% من المساكن، فيما نحو 10% من مساكن الأسر مقدمة من قبل أصحاب العمل.

والمساكن في السعودية عبارة عن فلل وشقق وكذلك منازل شعبية، إذ تمثل الفلل نحو 14.5% بعدد 797 ألف فيلا، والشقق 52.8% بنحو 2.88 مليون شقة، فيما تبلغ نسبة المنازل الشعبية نحو 910 آلاف منزل شعبي تشكل نحو 16.6%.