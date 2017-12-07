بريطانيا:أسعار المساكن ترتفع بأكثر من المتوقع في نوفمبر

قال بنك هاليفاكس للتمويل العقاري إن أسعار المساكن في المملكة المتحدة سجلت زيادة أكبر من المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني مواصلة الصعود لخامس شهر على التوالي.



وأضاف البنك أن أسعار المساكن ارتفعت 0.5 % على أساس شهري بعد زيادة بلغت 0.3 % في أكتوبر تشرين الأول، متجاوزة متوسط التوقعات في استطلاع لرويترز والذي كان يشير إلى زيادة قدرها 0.2 % .



لكن نمو أسعار المساكن تباطأ على أساس سنوي إلى 3.9 % في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر تشرين الثاني في أعقاب زيادة بلغت 4.5 % في أكتوبر تشرين الأول.



وتشير بيانات أخرى إلى أن سوق المساكن في بريطانيا يتباطأ.

وأعلن نيشن وايد، وهو بنك آخر للتمويل العقاري، عن وتيرة أضعف لنمو أسعار المساكن مؤخرا.

وقال بنك انجلترا المركزي إن الموافقات على القروض العقارية تراجعت إلى أدنى مستوى في أكثر من عام.



وتأتي هذه الأرقام بعد أسبوعين من تقديم وزير المالية فيليب هاموند ميزانية تتضمن إجراءات لمساعدة مشتري المساكن للمرة الأولى والتحفيز على بناء المزيد من المساكن.