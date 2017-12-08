3.1 مليار درهم حجم تداولات عقارات دبي خلال أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس 3.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 801 مبايعة بقيمة 1.6 مليار درهم، منها 126 مبايعة للأراضي بقيمة 700 مليون درهم، و675 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 900 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 131 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى، تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم، وتلتها منطقة سيح شعيب 1 بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم، وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم. وسجلت الرهونات 1.5 مليار درهم، منها 118 رهونات أراض بقيمة 1.3 مليار درهم، و172 رهونات فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 340 مليون درهم، وأخرى في البرشاء الأولى بقيمة 138 مليون درهم.