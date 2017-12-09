تراجع نشاط العقار يخفض أسعار مواد البناء بالسعودية

انعكس تراجع النشاط العقاري على أسعار مواد البناء في السوق السعودية، لتسجل انخفاضا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، بنسبة راوحت بين 15 إلى 20 في المئة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ورصدت الصحيفة أسعار مواد البناء في بعض أسواق الرياض، فتبين أن سعر طن الحديد سابك تراجع إلى 2050 – 2100 ريال، بينما بلغ سعر حديد الراجحي 1950 - 2000 ريال، والوطنية 1950- 1900 ريال، بينما راوح سحر حديد وطني بين 1700 - 1750 ريالا، بنسبة وصلت إلى 15 في المئة.

كما راوحت أسعار البلك الأسمنت 20 سنتيمترا من 1400 إلى 1200 ريال "ألف وحدة"، أما البلك الأسمنتي 15 سنتيمترا ما بين 900- 1000 ريال "ألف حبة"، وراوحت أسعار البلك الاحمر ما بين 2100-2400 ريال.

ونزل سعر كيس الأسمنت من 14 ريالا لأسمنت اليمامة إلى 12 ريالا وأسمنت الرياض 10 ريالات وأسمنت البحرين 14 ريالا.

وفسر المهندس أسامة العفالق، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، تراجع أسعار مواد البناء إلى تراجع النشاط العقاري وتراجع حركة البناء والشراء.