"جميرا للغولف" تقتنص جائزة عالمية للعقارات

أعلنت عقارات جميرا للغولف التي تقوم بتطوير مجمعات ومرافق ترفيهية راقية وسط ملعبين مؤهلين للبطولات العالمية، عن فوزها بالجائزة العالمية للعقارات ضمن فئة "أفضل تسويق مبتكر للمشاريع عالمياً".

وجاءت هذه الجائزة تقديراً لجهود عقارات جميرا للغولف في الترويج للمشاريع الفاخرة للإسكان المتوسط، من خلال حملتها التسويقية لمشروع الأندلس، وبيعها للمرحلتين الأولى والثانية من وحدات التاونهاوس في مشروع الأندلس خلال ثلاث ساعات فقط، بالإضافة إلى بيع أول برجين سكنيين بالكامل.

وتحتفي الجائزة العالمية للعقارات بأفضل الإنجازات التي حققتها الشركات في مختلف المجالات في قطاع العقارات على الصعيد العالمي. وشهدت الجائزة أكثر من 1700 مشاركة من 115 دولة خلال العام 2017.

وقد تنافست عقارات جميرا للغولف ضمن مراحل عديدة قبل فوزها بجائزة أفضل تسويق مبتكر للمشاريع عالمياً. وفي البداية، حققت عقارات جميرا للغولف جائزة أفضل تسويق مبتكر للمشاريع في دبي، ومن ثم حصلت على جائزة الخمس نجوم لأفضل تسويق مبتكر للمشاريع في دبي، وبعدها ترشحت للجائزة الإقليمية ضمن فئة أفضل تسويق مبتكر للمشاريع في المنطقة، ومن ثم فازت بالجائزة ضمن نفس الفئة على المستويين الإقليمي والعالمي، والذي بدوره يضعها ضمن أفضل الشركات العقارية عالمياً.

كما حصلت عقارات جميرا للغولف على جائزتي أفضل مشروع تطويري متعدد الاستخدامات، وأفضل مشروع سكني في المنطقة العربية وأفريقيا.

وتعد عقارات جميرا للغولف مجمعاً سكنياً يتيح تجربة عيش في الهواء الطلق في قلب دبي الجديدة.