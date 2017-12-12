"عزيزي" تنجز مشاريع عقارية في الفرجان بـ460 مليون درهم

أعلنت "عزيزي للتطوير العقاري" عن اكتمال وتسليم مشروعين من فئة الشقق الفندقية في منطقة الفرجان وهما: فندق Candace Acacia، وفندق Candace Aster بقيمة 460 مليون درهم.

وقد تم إنجازهما خلال فترة وجيزة تصل إلى 20 شهراً فقط.

وتبلغ مساحة Candace Acacia، الذي تبلغ قيمته 240 مليون درهم، 335246 قدماً مربعة متضمناً 316 وحدة سكنية تتراوح ما بين استوديو وشقق ذات غرف نوم واحدة؛ بينما يمتد مشروع Candace Aster، الذي تبلغ قيمته 220 مليون درهم، على مساحة 259757 قدماً مربعة، ويتألف من 227 وحدة سكنية ما بين استوديو وشقق، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وسوف يوفر هذان المشروعان كافة الخدمات على مدار الساعة فضلاً عن سهولة الوصول إلى الأماكن الرئيسية في المدينة مثل المطاعم ومحال التجزئة وصالات السينما والمدارس في المناطق المجاورة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "يندرج إطلاق هذين المشروعين ضمن محفظة مشاريعنا التي نطلقها في منطقة الفرجان لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الفاخرة. ويتصدر قطاع الشقق الفندقية أجندة أعمال عزيزي للتطوير العقاري، حيث يعد من أهم المجالات التي نركز عليها في المستقبل لا سيما في مجال الأحياء السكنية الناشئة".

وأضاف عزيزي: "تعد منطقة الفرجان وجهة سكنية مرموقة في إمارة دبي وتوفر أرقى أنماط الحياة للسكان. وتتمتع دبي بمكانة عالمية استثنائية كمركز إقليمي للأعمال والسياحة والأحداث أبرزها استضافة معرض إكسبو 2020. وفي خضم هذه المكانة، نتوقع أن يزداد الطلب على الشقق الفندقية ذات المستوى العالمي في المستقبل".

ومنذ بداية العام، أثبتت "عزيزي للتطوير" نمواً متسارعاً على صعيد المشاريع المنجزة. وقام المطور العقاري، خلال الثلاث سنوات الأخيرة فقط، بتسليم أكثر من 800 وحدة سكنية عبر ثمانية مشاريع في منطقة الفرجان، ومن المتوقع إنجاز تسعة مشاريع أخرى في المنطقة قبل حلول 2020.