بن سعيدان: دعم القروض السكنية يوازي 50 ألف وحدة

تضمنت خطة تحفيز القطاع الخاص التي تم إقرارها اليوم الخميس في السعودية بقيمة 72 مليار ريال، مبادرة تنص على ضخ 21.3 مليار ريال في القروض السكنية المدعومة، ضمن مبادرات الخطة الـ13.

وحول المبادرة التي ستعمل على تحفيز قطاع العقارات السكنية في المملكة، قال سلمان بن سعيدان الرئيس التنفيذي لمجموعة سلمان عبدالله بن سعيدان للعقارات، في مقابلة مع "العربية"، إن هذه المحفزات إيجابية وتبث الثقة والاطمئنان في السوق، وتعتبر إضافة لقدرة صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان على طرح المزيد من الوحدات السكنية، خاصة في ظل تحديات الحصول على التمويل، ما يدعم الرغبة في طرح وحدات سكنية جديدة في السوق، إذ يوازي المبلغ 50 ألف وحدة سكنية.

وبخصوص مبادرة تحفيز تقنيات البناء بـ13.8 مليار ريال، قال السعيدان إنها موجهة لصندوق التنمية الصناعي لدعم وتحفيز المصانع على ابتكار تقنيات بناء جديدة، مع تنامي الطلب على الوحدات السكنية الذي يفوق حالياً 1.5 مليون وحدة خلال خمس سنوات فقط، وبناؤها بسرعة وجودة لن يتحقق بالأساليب العادية، بينما تقنيات البناء الجديدة تفي بالمتطلبات وتقلص التكلفة، ما سيسهم في خفض أسعار الوحدات.