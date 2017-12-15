"شوبا" تسلم المرحلة الأولى من "التاون هاوس" بنهاية 2018

أعلنت مجموعة شوبا، عن جهوزية بيوت التاون هاوس في شوبا هارتلاند حيث بامكان العملاء زيارة بيوت العرض بدأ من 16 ديسمبر 2017. ويعد التاون هاوس الأكبر في دبي من ناحية البيوت الشاسعة المساحة والتصميم المعماري الفخم ويتميز بموقع استراتيجي على ضفاف قناة دبي المائية الجديدة.

ويركز المشروع على التميز من ناحية مساحة البيوت الكبيرة والهندسة المعمارية الفريدة من نوعها وتضم المرحلة الاولى من المجمع السكني 27 منزل يتم تنفيذهم بحلول ديسمبر 2018.

ويتكون التاون هاوس من أربعة غرف نوم تحتوي كل منها على حمام وشرفة خاصة تتوزع على ثلاثة طوابق وتمتد على مساحة 3,300 قدم مربع. ولتقديم كافة سبل الراحة داخل المنزل تم اضافة الكماليات المطلوبة كالمصعد الكهربائي الخاص لكافة الطوابق وسقف بانورامي لتوفير إضاءة طبيعية وحديقة و مرآبين للسيارات.

وتطل بيوت التاون هاوس على مساحات خضراء تمتد لأكثر من 30٪ من المشروع السكني أي ما يقارب 2.4 مليون قدم مربع. وتبعد التاون هاوس دقائق معدودة عن برج خليفة ودبي مول، وتقع بالقرب من من مدرستين دوليتين بنظام بريطاني حيث يمكن الوصول منها إلى المدارس سيراً على الأقدام.

وقال بي إن سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: " نحرص دائما على الاهتمام بالجودة وسبل الراحة المطلوبة لحياة مرموقة في كافة الوحدات السكنية داخل شوبا هارتلاند وقمنا بانجاز تاون هاوس نموذجي في دبي حيث يعتبر الوحيد من نوعه بوجود المصعد الخاص داخله بالاضافة إلى التصميم الخارجي والداخلي المميز. ونحرص دائما على تقديم أفضل ما لدينا للمستثمر من ميزات المنازل الكبيرة المساحة والعصرية التي تناسب أنماط عيش مختلفة مقارنة بالمنازل الصغيرة التي تعرضها شركات تطوير أخرى."

ويشهد التاون هاوس تصميم وتخطيط هندسي مبتكر يتجسد بمستويات مختلفة من الطوابق والغرف من أجل تأمين الخصوصية الكاملة للمقيم داخل المنزل و في محيطه الخارجي. وتبرز التصاميم المبتكرة داخل المنزل منها السقف البانورامي لتوفير الإضاءة الطبيعية وخزائن وغرف ملابس كبيرة وألواح الطاقة الشمسية ومصعد خاص ويمكن للمستثمر ادخال نظام المنزل الذكي وخدمات أخرى من الطراز الرفيع لتعزيز واضفاء الشعور بالراحة والرفاهية.

وتقع بيوت التاون هاوس في وسط مجتمع متكامل تتوفر داخله مجموعة واسعة من وسائل الراحة على مستوي عالمي مثل المدارس الدولية ودور الحضانة ومرافق الرعاية الصحية وحمامات السباحة وملاعب التنس ومراكز اليوغا والصالات الرياضية والملاعب والحدائق.