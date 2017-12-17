ماذا ستضمن خطة "سكني 2" لعام 2018؟

أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي للأسر السعودية في جميع مناطق المملكة، خلال مؤتمر صحافي أعلنت فيه ختام برنامج "سكني" 2017 بنجاح.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، محمد بن سالم البطي: "حققنا أهداف البرنامج للعام الجاري 2017، وقريباً سنعلن عن أهداف 2018 التي ستتجاوز هذا الرقم بكثير، ونهدف إلى وضع خطط تحفيز مشاركة القطاع الخاص معنا بشكل أكبر في المرحلة القادمة".

ومنذ انطلاق البرنامج في 2017، استفاد 280 ألف مواطن من 120 ألف وحدة سكنية جاهزة ومثلها على الخارطه، و75 ألف أرض مجانية جاهزة للبناء، و85 ألف عقد تمويل مدعوم من صندوق التنمية العقارية عبر البنوكِ والمؤسسات التمويلية.

واستعرضت وزارة الإسكان تفاصيل الدفعة الـ11 والأخيرة من برنامج سكني للعام الجاري، حيث بلغ عدد المنتجات السكنية والتمويلية أكثر من 36 ألف منتج شملت أكثر من 24 ألف وحدة سكنية عبر برنامج البيع على الخارطه، ونحو 4500 أرض مجانية في عدد من المحافظات إضافة إلى 8 آلاف تمويل مدعوم.

وشهِد المؤتمر الصحفي توقيع اتفاقيات لتنفيذ ما يقارب 15 ألف وحدةٍ سكنية في كل من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة، فيما دعت الوزارة والصندوق العقاري المواطنين إلى تحديث بياناتهم لتشملهم الفرصة في برنامج العام المقبل.