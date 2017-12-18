"العقاري" يطلق مسار تحويل القرض القائم إلى تمويل مدعوم

أعلن صندوق التنمية العقارية، بدء العمل بأحد المسارات الجديدة لبرامج "التمويل المدعوم" والمتمثل في "تحويل القرض القائم إلى تمويل مدعوم"، وهو دعم يقدم للمستفيدين المسجلين في قوائم الصندوق، والحاصلين على تمويل عقاري قائم لدى جهات التمويل المشاركة ومازالوا مستمرين بالسداد.

وبين المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، أن الصندوق من خلال هذا المسار يهدف إلى التخفيف على المستفيدين بتحمل أرباح التمويل العقاري الحاصلين عليه، الأمر الذي يسهم في زيادة نسبة تملك المواطنين لمنازلهم بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وحول آليات وميزات مسار "تحويل القرض القائم إلى تمويل مدعوم" أفاد العصيمي بأنه سيتم احتساب مبلغ الدعم حسب معايير برنامج التمويل المدعوم، مع شمولية أرباح المبلغ الذي قام المستفيد بسداده للممول بأثر رجعي لمبلغ 500 ألف ريال كحد أقصى، كما سيقسم مبلغ الدعم على دفعات شهرية متساوية للفترة المتبقية من التمويل.

ومن ميزات المسار التمويلي الجديد تحويل الدعم من حساب الصندوق إلى حساب المستفيد مباشرةً بعد سداد القسط الشهري للممول، مع إمكانية تمديد فترة الدعم بعد انتهاء مدة التمويل مع الممول، كما يمكن للمستفيد إتمام كافة الإجراءات بزيارة فروع الصندوق العقاري دون الرجوع لجهة التمويل.

يذكر أنه جرى الكشف عن المسار التمويلي الجديد للصندوق العقاري يوم السبت الماضي خلال المؤتمر الصحافي لبرنامج "سكني"، الذي أعلن من خلاله عن عدد الأرقام التي تمت الموافقة عليها من صندوق التنمية العقارية خلال عام 2017 والبالغة 85,000 مستفيد، ويعد هذا العدد هو الأعلى لسنة واحدة في تاريخ الصندوق منذ إنشائه.