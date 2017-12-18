وضع حجر الأساس لجناح الإمارات في "إكسبو 2020"

وضع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لمعرض "إكسبو 2020 دبي"، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ"طيران الإمارات" والمجموعة، حجر الأساس لجناح دولة الإمارات المشارك في المعرض، بحضور أعضاء اللجنة العليا للحدث.

كما تم توقيع اتفاقية مشاركة دولة الإمارات في "إكسبو 2020 دبي"، من طرف سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام، الجهة المشرفة على بناء وتنظيم وتشغيل جناح الإمارات في معارض إكسبو العالمية، وريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المديرة العامة لمكتب "إكسبو 2020"، بحسب صحيفة "الاتحاد".

ويأتي تصميم جناح الإمارات على شكل صقر أثناء الطيران، وتعكس مكوناته قيم الانفتاح والتواصل والتسامح التي تتماشى مع الشعار الرئيسي للمعرض، وتسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك مع المجتمع الدولي بهدف الارتقاء بجودة الحياة من خلال التنمية المستدامة.

ويقام جناح دولة الإمارات على أرض تزيد مساحتها عن 15 ألف متر مربع، ويتكون من أربعة طوابق، طابق علوي يخصص للضيافة وبمساحة تصل إلى 1717 متراً مربعاً، وطابق ميزانين بمساحة 584 متراً مربعاً يتضمن مناطق مخصصة لتقديم الدعم، وطابقين للعرض بمساحة تتجاوز 12 ألف متر مربع، ومن المنتظر أن يكون الجناح جاهزاً مع نهاية عام 2019.

وكان المجلس الوطني للإعلام قد اعتمد التصميم الذي قدمه المهندس المعماري سانتياغو كالاترافا عقب مسابقة تصميم استمرت سبعة أشهر. وشهدت مشاركة 9 شركات معمارية عالمية قدّمت 11 مفهوماً مختلفاً للتصميم المعماري لجناح الدولة.

وتقوم شركة "أرابتك" للإنشاءات بأعمال البناء، حيث فازت في وقت سابق بعقد بناء الجناح، بعد منافسة نهائية مع شركات وطنية وعالمية.