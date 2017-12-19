الشورى يصوت على الإسراع بتقديم قروض سكنية لما قبل 2012

طالبت عضو مجلس الشورى السعودي الدكتورة نورة المري بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82 القاضي باستثناء أرقام الطلبات المقدمة قبل تاريخ 23/7/1433 هـ الموافق 13/ 6/ 2012 من التنظيم الجديد للدعم السكني، ومساواتهم بمن قبلهم في الحصول على القروض السكنية من دون فوائد بنكية.

ويناقش المجلس مضمون توصيتها والتصويت عليها الثلاثاء المقبل، والتي تبنتها لجنة الحج والإسكان والخدمات.

وتشير مسوغات التوصية إلى صدور قرار من مجلس الوزراء رقم 82 بتاريخ 5/3/1435هـ الموافق 7 /1/ 2014 القاضي باستثناء الطلبات المقدمة قبل تاريخ 23/7/1432 من التنظيم الجديد للدعم السكني، بحسب ما ورد في صحيفة "الحياة".

ومن المسوغات أيضاً مساواتهم بمن قبلهم في الحصول على القروض السكنية من دون فوائد بنكية، إضافة إلى أن هذه التوصية قد تسهم في مراجعة وضع الأرامل والمطلقات والفقراء الذين لا يستطيعون دفع أقساط للبنوك في حال إحالتهم إليها وعدم وجود من يكفلهم في السداد.

لذلك حرصت اللجنة على تبني مضمون هذه التوصية، خصوصاً مع إحجام الكثير من المواطنين عن القروض السكنية الجديدة، وأحقيتهم في المطالبة بمعاملتهم بمن سبقهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء السابق.