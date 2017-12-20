945 مليون درهم تصرفات عقارية يومية بدبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 945 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 261 مبايعة بقيمة 368 مليون درهم منها 27 مبايعة للأراضي بقيمة 103 ملايين درهم، و234 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 265 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 28 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الوصل وأخيرا مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الوصل.