رئيس "تطوير مصر": تطوير المنطقة العمرانية سيكون ذاتيا

قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، الدكتور أحمد شلبي في مقابلة مع قناة "العربية"، إن تمويل المنطقة العمرانية المزمع إنشائها بالشراكة مع شركة "المستقبل للتنمية" سيتم ذاتيا.

وأعلنت شركة "تطوير مصر" عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة "المستقبل للتنمية العمرانية" لتطوير مشروع متكامل يتضمن منطقة عمرانية متعددة الاستخدامات.

وسيقام المشروع على مساحة 325 فداناً، وتبلغ استثماراته 28 مليار جنيه، سيتم تطويرها على مراحل خلال 10 سنوات.

وأضاف شلبي "من المتوقع تحقيق مبيعات من المشروع العمراني بنحو 3.5 مليار جنيه، وسيحقق عوائد 50 مليار جنيه خلال الـ10 سنوات القادمة".

وقال إن تمويل الجزء العمراني في المشروع سيكون تمويلا ذاتيا، بالإضافة لعوائد بيع الوحدات، ومن خلال العوائد يأتي البناء، فيما سيكون تمويل المشروع التعليمي عبر البنوك وصناديق الاستثمار.

كما تم توقيع عقد شراء لمساحة 90 فدان كمشروعات تعليمية تشمل جامعة ومدارس بمدينة "مستقبل سيتي" باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه ليتم تنفيذها على مراحل خلال 8 سنوات.

وتخطط شركة تطوير مصر لإطلاق المشروع رسمياً قبل الربع الثاني من 2018.