مبيعات المساكن في أميركا تقفز لأعلى مستوى في 11 عاماً

زادت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في نوفمبر/تشرين الثاني مسجلة أعلى مستوى لها في حوالي 11 عاماً.



وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن مبيعات المساكن القائمة قفزت 5.6% إلى معدل سنوي قدره 5.81 مليون وحدة الشهر الماضي مع استمرار التعافي في مناطق الجنوب التي ضربها الإعصاران هارفي وإرما.

ويعد هذا هو أعلى مستوى للمبيعات منذ ديسمبر كانون الأول 2006 ويأتي في أعقاب وتيرة بلغت 5.50 مليون وحدة في أكتوبر تشرين الأول.



وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع المبيعات بنسبة 0.9% إلى 5.52 مليون وحدة في نوفمبر تشرين الثاني من 5.48 مليون وحدة في أكتوبر تشرين الأول.



وتشكل مبيعات المساكن القائمة حوالي 90% من إجمالي مبيعات المساكن في الولايات المتحدة. وعلى أساس سنوي ارتفعت المبيعات 3.8 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.