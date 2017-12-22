7 مليارات درهم حجم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال هذا الأسبوع أكثر من سبعة مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1493 مبايعة بقيمة 3.4 مليار درهم، منها 178 مبايعة للأراضي بقيمة 1.2 مليار درهم و1315 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.2 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 200 مليون درهم في منطقة القصيص الأولى، تليها مبايعة بقيمة 160 مليون درهم في منطقة زعبيل الثانية، تليها مبايعة بقيمة 65 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى. وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 197 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم، وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة "جزيرة 2" كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة "جزيرة 2".