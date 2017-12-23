إيجارات المكاتب الفاخرة بدبي أقل من هونغ كونغ

كشفت دراسة لشركة الاستشارات العقارية العالمية "جونز لانغ لا سال" أن كلفة إيجار المكتب الفاخر في دبي التي تناهز 94 دولاراً للقدم المربعة في السنة أقل بكثير مقارنة بهونغ كونغ الأكثر تكلفة في العالم حيث تبلغ 323 دولاراً، بحسب صحيفة البيان.

ووفقاً لتقرير الربع الرابع من 2017 الصادر بعنوان "مؤشر إيجارات المكاتب الفخمة"، فإن المكاتب في مركز دبي المالي العالمي جاءت في المرتبة التاسعة عشرة من حيث التكلفة، حيث بلغت 94 دولاراً للقدم المربعة في السنة، ما يجعلها على قدم المساواة مع ستوكهولم وواشنطن العاصمة.

وأشار التقرير إلى أن هونغ كونغ سنترال لا تزال تشكل أغلى المكاتب في العالم بهامش كبير، محافظة علی فجوة كبیرة في إيجارات المكاتب الفخمة بما یزید عن 50% مقارنة بإيجارات وسط مدينة نيويورك أو لندن ويست إند. ويرجع ذلك إلى الطلب القوي من الشركات من البر الرئيسي للصين.

ونوه التقرير بأن وسط مدينة نيويورك (194 دولاراً) حل محل ويست إند في لندن (193 دولارا) كأكبر سوق للمكاتب في العالم، حيث انتقلت الإيجارات في اتجاهين متعاكسين خلال العام الماضي.