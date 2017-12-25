الإسكان السعودية: حجز 1000 وحدة عبر البيع على الخارطة

كشفت وزارة الإسكان عن اكتمال حجز ما يقارب الألف وحدة سكنية في معرض "بوابة التحلية" بمحافظة جدة، والذي أتاحته الوزارة عبر البيع على الخارطة بالشراكة مع القطاع الخاص أمام المستفيدين من الدعم السكني في شهر ديسمبر الجاري، ويأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من فتح المعرض للمستفيدين من الدعم السكني، بحسب جريدة الرياض.

ويضم المشروع الذي يتميز بموقعه الحيوي على تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" مع طريق الحرمين ما يصل إلى 1952 وحدة سكنية من نوع شقة، بمساحات متنوعة وأسعار تبدأ من 370 ألف ريال، كما يتميز بتوفير تلك المنتجات السكنية بأسعار مناسبة وضمان الجودة العالية، على أن يكون تسليمها خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أعوام كحد أقصى من توقيع العقد.

يذكر أن هذا المشروع يأتي امتداداً للمشاريع السابقة التي أعلنت عنها الوزارة في عدد من مدن المملكة، حيث يتزامن ذلك مع مشاريع البيع على الخارطة في منطقة تبوك، ومدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى مشروع عرعر في منطقة الحدود الشمالية، كما أن هناك عددا من المشاريع خلال الفترة الماضية اكتملت حجوزاتها بإجمالي يتجاوز الـ10 آلاف وحدة سكنية، كمشروع شمال الرياض، وخميس مشيط، وأبها، ومشروعين في محافظة رابغ، ومشروعين آخرين في مدينة الأحساء، بالإضافة إلى مشاريع الفلل الجاهزة في بيش، والخبر، والمبرز ورماح.