تمويل سكني مدعوم لـ 2470 مستفيدا بالسعودية

أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، البدء فورياً بتقديم برنامج تمويل مدعوم بنسبة 100% "لمستفيدي اللجنة"، وهم الذين تمت الموافقة على طلبات إقراضهم من لجنة الدراسات والبالغ عددهم 2470 مستفيداً، وذلك تنفيذاً لرؤية صندوق التنمية العقارية، كون مصلحة المواطن الركيزة الأولى والأساسية منذ إنشائه.

وتضم شريحة "مستفيدي اللجنة" عدداً من مستفيدي "الضمان الاجتماعي، والأيتام، وذوي الدخل المحدود، وراهني العقار لصندوق التنمية العقارية".

وأوضح العمودي بأنه تم الاتفاق مع عدد من الجهات التمويلية المشاركة لإقراض "مستفيدي اللجنة"، على أن يتحمل الصندوق أرباح التمويل العقاري المقدم لهم بنسبة 100%.

وأكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، بأنه تم البدء فعلياً في التواصل مع المستفيدين المعنيين، لإتمام إجراءاتهم كافة بأسرع وقت ممكن، وتمكينهم من الحصول على التمويل بشكل عاجل وفوري.

وأوضح العمودي أن خطوة الصندوق العقاري جاءت ضمن إطار رؤية2030 والتي من شأنها المساهمة رفع نسبة تملك السعوديين لمساكنهم من 47% إلى 52%، بالإضافة إلى أن الصندوق يهدف من ذلك أيضاً إيجاد الحلول التمويلية المناسبة لجميع المستفيدين على قوائمه بلا استثناء، حاثاً المستفيدين الراغبين في الاستفسار الاتصال بمركز العناية بالمستفيدين 920010092 للحصول على مزيد من الإيضاحات المتعلقة بهذا الشأن.