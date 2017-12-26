"الأندلس" تنقل أصولا بـ 1.3 مليار ريال مع "الأهلي ريت"

أعلنت شركة الأندلس العقارية عن نقل الأصول العقارية بقيمة 1.35 مليار المتعلقة باتفاقية البيع المبرمة مع شركة الأهلي المالية بخصوص الصندوق العقاري المدر للدخل (الأهلي ريت).

وقالت "الأندلس" في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، إنه "جرى اليوم إفراغ كل من، مركز الأندلس مول، وفندق ستيبردج سويتس جدة الأندلس مول، لصالح شركة تمكين العقارية مملوكة بالكامل لشركة البلاد للاستثمار (أمين الحفظ)، لغرض حفظ وتسجيل الأصول العقارية الخاصة بالصندوق".

وقد بلغت قيمة البيع للأصول المباعة مبلغ 1.35 مليار ريال، وستكون 70% من قيمة البيع مقابل تملك الشركة لوحدات في الصندوق، بينما قبضت الشركة نقداً الجزء المتبقي من ثمن البيع الذي يمثل الـ 30% من الصفقة، بمبلغ 405 ملايين ريال.

ونتج عن قبض "الأندلس" للجزء النقدي من ثمن البيع، تحقيق ربح رأسمالي يقدر بـ 221 مليون ريال وسيظهر هذا الأثر في نتائج الشركة المالية للربع الرابع 2017.