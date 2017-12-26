"ملكية عقارات الخليج ريت" يحصل على تمويل 300 مليون ريال

ووقع صندوق ملكية عقارات الخليج ريت اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بقيمة 300 مليون ريال مع بنك البلاد.

وتبلغ مدة القرض خمس سنوات، بمعدل عائد مرابحة عند 2.25% فوق سعر "سايبور" 6 شهور مع تطبيق آلية المرابحات المتتالية بشكل نصف سنوي.

وسيتم استخدام 77 مليون ريال من قيمة التمويل، لاستكمال الاستحواذ على حصة 76% من مشروع مجمع فلل فندقية فيفيندا الهدا.

ويهدف الصندوق من الاتفاقية إلى تمويل خطة التوسع في صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت مستقبلاً من خلال الاستحواذ على عقارات مدرة للدخل داخل السعودية بما يتماشى مع استراتيجية استثمار الصندوق لتعزيز عوائد أرباح الصندوق والتوزيعات النقدية من خلال الفارق بين دخل العقارات الجديدة وتكلفة التمويل.

وقد حصل صندوق ملكية عقارات الخليج ريت على التمويل بضمان رهن العقارات بهامش تغطية 175%، بالإضافة إلى سند لأمر.