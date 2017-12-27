إعمار مكة.. 100 مشروع تحت الضوء في معرض جدة

انطلقت بمحافظة جدة اليوم الأربعاء أعمال المؤتمر والمعرض الدولي لمشاريع إعمار منطقة مكة المكرمة، الذي تنظمه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع إمارة المنطقة، ووزارة المالية، وبرعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير المنطقة، بفندق هيلتون جدة.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام وتشارك به نحو 25 مؤسسة حكومية وخاصة، إلى تقدم رؤية مفصلة عن أبرز مشاريع منطقة مكة المكرمة وما جرى إنجازه، وما يجري العمل عليه من خلال المعرض المصاحب للمؤتمر، وإلقاء الضوء على 100 مشروع تنموي في مختلف مدن المنطقة.

وشهد المؤتمر على هامش انعقاد جلساته الحوارية الحديث عن التنمية في منطقة مكة، ودور القطاع الخاص ومشاركته في التنمية لتواكب رؤية المملكة 2030.



وتواصل الجلسات الحوارية أعمالها خلال اليوم، حيث تناقش مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات التي تم الانتهاء منها أو الجاري تنفيذها في منطقة مكة المكرمة.