مبيعات المنازل القائمة في أميركا ترتفع خلال نوفمبر

زادت عقود شراء المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال نوفمبر تشرين الثاني بدعم من نمو الوظائف في قطاعات الاقتصاد الذي يشهد تحسنا في البلاد.



وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الأربعاء إن مؤشر مبيعات المنازل القائمة ارتفع إلى 109.5 يزيادة 0.2% مقارنة مع أكتوبر تشرين الأول.



وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض مبيعات المنازل القائمة 0.4% الشهر الماضي.



ونما الاقتصاد الأميركي بأسرع وتيرة في أكثر من عامين خلال الربع الثالث، بدعم من الإنفاق الكبير على الأنشطة التجارية بينما قبع معدل البطالة عند 4.1%، وهو الأدنى في 17 عاما.