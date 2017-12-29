4.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 4.5 مليار درهم. وتم تسجيل 876 مبايعة بقيمة 2.5 مليار، منها 136 مبايعة للأراضي بقيمة 1.4 مليار و740 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.1 مليار.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 422 مليوناً في ند الشبا الأولى. وتصدرت وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 65 مليوناً.

وجاءت مبايعة بقيمة 50 مليوناً بمنطقة جزيرة 2 كأهم مبايعات الشقق والفلل.

وتصدرت الخليج التجاري بعدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 91 مليوناً.

وسجلت الرهونات ملياري درهم منها 109 رهونات أراض بقيمة 1.7 مليار و171 رهن فلل وشقق بقيمة 300 مليون، أهمها في البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 440 مليوناً ورهناً في الخليج التجاري بقيمة 233 مليوناً.