"بداية" تطرح برنامج ضمان التمويل العقاري بالسعودية

أعلنت شركة بداية لتمويل المنازل في السعودية انضمامها لبرنامج "ضمان التمويل العقاري" وهو أحد المنتجات المقدمة ضمن برنامج التمويل السكني المدعوم والذي يهدف لتمكين المواطنين غير المؤهلين سابقاً لتملك منازلهم، للحصول في الوقت الراهن على التمويل السكني.

وتعد بداية لتمويل المنازل أول ممول عقاري بالمملكة يقدم هذا البرنامج المعتمد من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وتسعى بداية لتمويل المنازل مع هذا البرنامج لتعزيز باقة خدماتها المقدمة لعملائها بما يعزز نسبة تملك المنازل وخاصة لموظفي القطاعين العام والخاص، والمتقاعدين، وأصحاب المهن الحرة بالإضافة إلى العسكريين. كما سيتمكن المواطنين ممن تقل رواتبهم عن 10 آلاف ريال الحصول على تمويل منزلي بكل يسر وسهولة من خلال الموقع الإلكتروني (www.bidaya.com.sa).