نمو متصاعد بصفقات العقارات قيد الإنجاز في دبي

تتزايد ثقة المستثمرين في عقارات دبي على نحو لافت وتترجم بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي تلك الثقة من خلال تسجيل آلاف المبايعات.

وبحسب صحيفة البيان، فقد سجل إجمالي مبيعات العقارات قيد الإنجاز في دبي نمواً تجاوز 244% خلال 6 سنوات منذ عام 2012 حتى نهاية 2017 وهو العام الذي شهد تعافي سوق عقارات دبي من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وبلغ إجمالي صفقات بيع العقارات قيد الإنجاز أكثر من 148 مليار درهم خلال 6 سنوات.

وفي الأسبوع الماضي، حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 4.5 مليار درهم حيث تم تسجيل 876 مبايعة بقيمة 2.5 مليار، منها 136 مبايعة للأراضي بقيمة 1.4 مليار و740 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.1 مليار.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 422 مليوناً في ند الشبا الأولى. وتصدرت وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 65 مليوناً.