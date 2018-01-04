تباطؤ نمو أسعار المنازل البريطانية في 2017

قالت شركة "نيشن وايد للتمويل العقاري"، اليوم الخميس، إن أسعار المنازل في بريطانيا نمت خلال العام الماضي بأبطأ وتيرة منذ عام 2012، وإنها انخفضت في لندن لأول مرة خلال عام كامل منذ عام 2009.

وقالت الشركة إنها تتوقع أن يتباطأ نمو أسعار المنازل البريطانية مجددا ليسجل واحدا بالمئة فقط في 2018.

وضعفت سوق الإسكان البريطانية منذ التصويت على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وأدى انخفاض الجنيه الإسترليني بعد استفتاء انفصال بريطانيا إلى دفع التضخم للارتفاع وزاد الضغوط على الأوضاع المالية للكثير من الأسر.

وأضافت نيشن وايد أن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت 2.6% في اثني عشر شهرا حتى ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يقل عن نمو بلغ 4.5% في 2016 لكن الارتفاع يزيد عن متوسط التوقعات لزيادة بنسبة اثنين بالمئة في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.

وعلى أساس شهري، زادت الأسعار أيضا بمعدل أقوى من المتوقع حيث ارتفعت 0.6% عن مستواها في نوفمبر/تشرين الثاني، وهي أكبر زيادة منذ يونيو/حزيران العام الماضي.

وقالت نيشن وايد إن الأسعار انخفضت في لندن 0.5% في 2017.