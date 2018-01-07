"الراجحي ريت" يستثمر بـ13 عقاراً في 4 قطاعات رئيسية

أكد عبدالعزيز السبت، مدير إدارة الاستثمار العقاري في شركة الراجحي المالية، أن صندوق العقار المتداول "الراجحي ريت" يدار عن طريق الشركة، ويبلغ رأسماله 1.2 مليار ريال.

وقال السبت في مقابلة مع "العربية" إن الصندوق يستثمر في 13 عقارا مكتملة التطوير موزعة على 4 قطاعات رئيسية، هي التجزئة والمكاتب والتعليم والمستودعات، موضحا أن عقارات الصندوق "مؤجرة لمستأجرين ذوي ملاءة قوية ولشركات من كبار اللاعبين في قطاعاتهم".

وشرح أن رأسمال الصندوق البالغ 1.2 مليار ريال، معروض للطرح منه نسبة 34% والباقي مساهمة عينية، في حين تبلغ المحفظة التمويلية 400 مليون ريال من تمويل من أحد البنوك العاملة، وفق الشريعة في السعودية، ويشكل حجم التمويل 24% من الصندوق لرفع نسبة العائد على الاستثمارات.

وأشار إلى أهمية استثمار الصندوق بقطاعات مكتملة التطوير، معتبراً أنه يعد عاملا رئيسيا، بالنظر إلى مستقبل العقارات المملوكة للصندوق، والمدن التي يعمل بها بالرياض وجدة والخبر وخميس مشيط، وهي مدن رئيسية عالية الكثافة السكانية.

وكان الأسبوع الماضي شهد بداية طرح وحدات صندوق الراجحي ريت، وهو صندوق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يبلغ حجمه المستهدف 1.6 مليار ريال.

وجرى تحديد سعر الوحدة عند 10 ريالات وعدد الوحدات المطروحة 42.6 مليون وحدة، والهدف من الصندوق هو الاستثمار في عقارات مطورة قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري.

وسيقوم الصندوق بتوزيع نسبة لا تقل عن 90% من أرباحه السنوية على مساهميه وذلك بشكل نصف سنوي.