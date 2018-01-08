بريطانيا.. تراجع أسعار المنازل لأول مرة منذ يونيو

قالت شركة هاليفكس للرهن العقاري إن أسعار المنازل في بريطانيا سجلت انخفاضا مفاجئا في ديسمبر مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني لتعزز الدلائل على ضعف سوق المنازل في بريطانيا منذ التصويت لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في 2016.

وأوضحت هاليفاكس أن أسعار المساكن تراجعت 0.6% عن الشهر السابق إثر زيادة 0.3 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني ومقارنة مع توقعات لزيادة 0.2 % في استطلاع لآراء الاقتصاديين أجرته رويترز.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المنازل 2.7 % في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر كانون الأول مقارنة مع الفترة المماثلة من 2016 وذلك في تباطؤ من زيادة 3.9 % في نوفمبر تشرين الثاني. بينما توقع استطلاع رويترز زيادة بنسبة 3.3 % .

من جهتها، ذكرت شركة "نيشن وايد للتمويل العقاري" أن أسعار المنازل في بريطانيا نمت خلال العام الماضي بأبطأ وتيرة منذ عام 2012، وإنها انخفضت في لندن لأول مرة خلال عام كامل منذ عام 2009.

وقالت الشركة إنها تتوقع أن يتباطأ نمو أسعار المنازل البريطانية مجددا ليسجل واحدا بالمئة فقط في 2018.

وضعفت سوق الإسكان البريطانية منذ التصويت على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وأدى انخفاض الجنيه الإسترليني بعد استفتاء انفصال بريطانيا إلى دفع التضخم للارتفاع وزاد الضغوط على الأوضاع المالية للكثير من الأسر.

وأضافت نيشن وايد أن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت 2.6% في اثني عشر شهرا حتى ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يقل عن نمو بلغ 4.5% في 2016 لكن الارتفاع يزيد عن متوسط التوقعات لزيادة بنسبة اثنين بالمئة في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.