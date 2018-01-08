"أراضي دبي": وضعنا خطة لمراجعة كامل القوانين العقارية

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك اليوم عن مهرجان دبي للعقارات الذي سيعقد بين 9 و11 أبريل المقبل بهدف تنشيط القطاع العقاري وجذب المستثمرين.

وسيجمع المهرجان بين جميع الأطراف المعنية بالقطاع العقاري تحت مظلة واحدة من مطورين ووسطاء وبنوك لتسهيل الصفقات وتوفير البنية التحتية اللازمة لهم التي تدعم عمليات التسويق والبيع للمشاريع العقارية.

في هذا السياق، أكدت مساعد المدير العام في دائرة الأراضي والأملاك ماجدة علي راشد، أن مبادرة هذا المهرجان أتت من طرف مركز تشجيع الاستثمار العقاري وهو الذراع الاستثماري للدائرة.

وفيما أشارت إلى أن السوق العقارية في دبي باتت ناضجة، كشفت أن دائرة الأراضي والأملاك قد وضعت خطة لمراجعة كامل القوانين العقارية.