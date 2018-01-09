JLL: استقرار أداء سوق المساحات الإدارية المميزة في دبي

حافظت تكاليف إشغال المساحات الإدارية المتميزة في مركز دبي المالي العالمي بمدينة دبي على استقرارها دون تغيير يذكر على مدار العام الماضي حيث استقرت قيمتها عند حاجز 94 دولارا لكل قدم مربعة سنوياً ويشمل صافي الإيجار الفعلي بالإضافة إلى الرسوم الإضافية ومصاريف الخدمة.

وبهذا تأتي دبي خلف لندن، الطرف الغربي 193 دولارا؛ ومركز المدينة 108 دولارات، لتتساوى مع مدن الفئة الثانية داخل أوروبا مثل ستوكهولم 94 دولارا، وموسكو 89 دولارا، وتسبق مدناً رائدة أخرى مثل فرانكفورت 73 دولارا، وباريس 52 دولارا، وتستحق هذه المدن أن تحقق أعلى مستوى من الإيجارات الإدارية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا نظراً لقدرتها العالية على اجتذاب المؤسسات الشاغلة للمساحات الإدارية.

وتشهد تلك المعاقل الإدارية الأوروبية ازدياداً مضطرداً في نشاط المؤسسات نظراً لجمعها بين انخفاض الأسعار نسبياً وارتفاع مستوى الكوادر وجودة المساحات الإدارية.

وقال طوبي هول، مدير إيجارات المساحات الإدارية والتجارية في جيه إل إل الإمارات، "يزداد وعي المؤسسات يوماً بعد يوم بإمكانية استخدام عقاراتها كسلاح فعال في حرب استقطاب الكوادر وزيادة إنتاجية الموظفين، وهو ما يؤثر على قراراتها بخصوص اختيار موقع الشركة وأنواع المساحات الإدارية التي تشغلها.

وقد كشف بحث أجرته مؤخراً جيه إل إل أن عدد الموظفين الذين يشعرون أن مقرات العمل تسمح لهم بأداء وظائفهم على أكمل وجه لا يتجاوز نصف العينة المستطلع آراؤها والبالغ عددها 7000 موظف. وهذه معلومة مهمة بالنسبة للمؤسسات والمستثمرين الذين يرغبون في إثبات ما لديهم من قدرات في المستقبل.

وأضاف طوبي"إن مركز دبي المالي العالمي في دبي هو مثال لبيان حالة السوق الذي يقدم مساحات إدارية متميزة في مدينة تنافسية تشتهر باستقطاب الكوادر والمبدعين من جميع أنحاء العالم. وقد شهد الطلب على المساحات الإدارية الأكثر تميزاً زيادة كبيرة ومن المنتظر أن نشهد طفرة في المعروض من المساحات الإدارية عالية الجودة في دبي خلال السنوات القليلة القادمة".

وقد زادت تكاليف إشغال المساحات المتميزة المقومة بالدولار الأمريكي بمتوسط 4% خلال عام 2017 غير أن هذه الزيادة لا تنطبق على دبي التي لم تسجل أية زيادة خلال هذا العام.

ويعقد التقرير السنوي لتتبع إيجارات المساحات الإدارية المتميزة مقارنة بين تكاليف إشغال المساحات الإدارية المتميزة* في 54 سوقاً في 46 مدينة عالمية كبرى، ويكشف التقرير أن تكاليف المساحات الإدارية المتميزة في منطقة اليورو من أكثر التكاليف تنافسية على مستوى العالم بمتوسط 63 دولار لكل قدم مربع سنوياً مقارنة بمتوسط 85 دولارا في الأمريكيتين و111 دولارا في منطقة آسيا والمحيط الهادي. بينما تعتبر مدن وارسو 40 دولارا وبروكسل 48 دولارا وأمستردام 49 دولارا ولا ديفنس بباريس 52 دولارا وبرلين 56 دولارا من أفضل الأسواق التي تحقق قيمة مقابل السعر في أوروبا.

أما خارج منطقة اليورو والشرق الأوسط، فتقع أعلى إيجارات المساحات الإدارية المتميزة في العالم في وسط هونج كونج 323 دولارا، ووسط مدينة نيويورك 194 دولارا، والشارع المالي ببكين 190 دولارا.