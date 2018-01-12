2.75 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 2.75 مليار درهم، حيث تم تسجيل 899 مبايعة بقيمة 1.47 مليار درهم، منها 102 مبايعة للأراضي بقيمة 554 مليون درهم و797 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 916 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54 مليون درهم بمنطقة معيصم الأولى، تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا. وتصدرت ورسان الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم وتلتها الحبية الثالثة بـ 12 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة برج خليفة. وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 104 مبايعات بقيمة 76 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيل 74 مبايعة بقيمة 151 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.28 مليار درهم منها 105 رهونات أراض بقيمة 913 مليون درهم و204 رهونات فلل وشقق بقيمة 370 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة جميرا الأولى بقيمة 144 مليون درهم ورهن بمنطقة ند حصة بقيمة 125 مليون درهم.

وحققت التصرفات أمس 426 مليون درهم، حيث تم تسجيل 182 مبايعة بقيمة 275 مليون درهم، منها 13 مبايعة للأراضي بقيمة 64 مليون درهم و169 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 211 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة الخوانيج الأولى.

وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتان بقيمة مليون درهم، وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم بمنطقة الخيران الأولى أهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم بمنطقة الخيران الأولى.

وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيل 45 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 151 مليون درهم منها 21 رهن أراض بقيمة 85 مليون درهم و50 رهن فلل وشقق بقيمة 66 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 19 مليون درهم ورهن في نخلة جميرا بقيمة 14 مليون درهم.