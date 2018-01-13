دبي.. طرح برج "ذا سكوير" بـ 400 وحدة

كشفت مجموعة تايجر العقارية عن خططها لتطوير 18 مشروعاً عقارياً في كل من دبي والشارقة، بداية من العام الجاري وحتى نهاية العام 2020، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 10 مليارات درهم، بحسب صحيفة البيان.

وقالت المجموعة إنها ستطرح مشروع برج "ذا سكوير" بإجمالي 400 وحدة وبتكلفة 500 مليون درهم، على شارع الشيخ محمد بن زايد في قرية جميرا سيركل (JVC) في دبي، الذي يعد الأول ضمن 12 مشروعاً تستهدف الشركة طرحها خلال العام الجاري بواقع مشروع كل شهر.

وكشف المهندس وليد الزعبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تايجر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة في دبي لإعلان إطلاق مشروع برج "ذا سكوير" عن اعتزام الشركة توسيع محفظتها العقارية لتشمل تنفيذ مشاريع أخرى في أبوظبي حيث يجري دراسة عدد من المشاريع لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن خططها لتنفيذ مدينة متكاملة في إمارة عجمان.

وقال الزعبي إن الشركة قامت خلال العام الماضي بتسليم 2000 وحدة سكنية في ما بين البيع والإيجار، لافتاً إلى أنه من المتوقع تسليم 2000 وحدة جديدة في عام 2018.