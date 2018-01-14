الإسكان السعودية:حجز 3037 وحدة سكنية بـ5 مشاريع في شهر

كشفت #وزارة_الإسكان_السعودية عن اكتمال حجز نحو 3037 وحدة سكنية في 5 مشاريع خلال شهر واحد، حيث اكتملت حجوزات مشروع "بوابة التحلية" في جدة بنسبة 100% وبلغ عدد الوحدات التي تم حجزها 1952 وحدات من نوع شقة، فيما بلغت الحجوزات في مشروع إسكان القنفذة 511 فيلا، ومشروع إسكان المخواة 106 فلل، ومشروع إسكان صامطة القفل 230 فيلا.

وفي الوقت ذاته تجاوزت نسبة الحجوزات في مشروع إسكان صبيا 90‎%‎ بعد أسبوعين من إطلاقه، إذ تم استكمال حجز 238 فيلا جاهزة.

وتهدف هذه المشاريع التي أتاحتها الوزارة أمام المستفيدين من الدعم السكني في شهر ديسمبر الماضي سواء الفلل الجاهزة أو عبر البيع على الخارطة بالشراكة مع القطاع الخاص إلى توفير العديد من الخيارات السكنية المتنوعة أمام المستفيدين من #الدعم_السكني ، وضخ المزيد من الخيارات المتنوعة التي تلبي احتياجهم وتحقق رغباتهم.

وتأتي هذه المشاريع امتداداً لسابقاتها التي أعلنت عنها الوزارة في عدد من مدن المملكة، كما أن هناك عدد من المشاريع خلال الفترة الماضية اكتملت حجوزاتها بإجمالي يتجاوز الـ10 آلاف وحدة سكنية، كمشروع شمال الرياض، والدمام وخميس مشيط، وأبها، ومشروعين في محافظة رابغ، ومشروعين آخرين في مدينة الأحساء، بالإضافة إلى مشاريع الفلل الجاهزة في بيش، والخبر، والمبرز ورماح.

وتواصل وزارة الإسكان منذ مطلع عام 2017 إطلاق المزيد من المشاريع سواء فلل جاهزة، أو معارض لمشاريع البيع على الخارطة في عدد من مناطق المملكة، وذلك بهدف ضخ المزيد من الوحدات السكنية للمخصص لهم ضمن سكني 2017، بعد اكتمال مستهدف الوزارة الذي أعلنت عنها ضمن برنامج "سكني" بتخصيص أكثر من 282 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017م، كما أعلنت الوزارة خلال الأيام الماضية عن المرحلة الثانية من برنامج "سكني" والتي تستهدف تخصيص نحو 300 ألف منتج سكني وتمويلي.