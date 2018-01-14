خطوة جديدة لـ"ساما" لدعم قطاع التمويل العقاري.. ما هي؟

في خطوة لدعم نمو قطاع التمويل العقاري وتسهيل مسألة تملك المواطنين للمساكن، لا سيما مع الدعم الذي تقدمه وزارة الإسكان، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" زيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري من 85 إلى 90% من قيمة المسكن الأول للمواطنين.

وكانت "ساما" قد رفعت نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري قبل عام من 70% إلى 85%.

ويأتي هذا القرار ليحقق التكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030.

ومن جهتها، نجحت منتجات وزارة الإسكان السعودية بتلبية نسبة عالية من الطلب على الدعم السكني خلال عام واحد، وأسهمت منتجاتها في تقليص قوائم الانتظار التي تصل إلى نحو مليون ونصف المليون أسرة على قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري.

هذا وكانت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري قد أعلنا مؤخرا عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج "سكني" للعام 2018، والتي تتضمن 300 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص في جميع مناطق المملكة.

وتشمل المنتجات 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف أرض سكنية مطورة تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.

يذكر أن برنامج "سكني" انطلق في مرحلته الأولى منتصف يناير من العام الماضي، بتخصيص أكثر من 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال العام الماضي.

وتأتي الوزارة من خلال هذه المنتجات السكنية والتمويلية تزامناً مع إعلان ميزانية 2018، وما قدّمته وتقدمه من تسهيلات ودعم لرفع نسبة التملك بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020.