19.5 ألف منتج سكني بالسعودية كأول دفعة في 2018

أطلقت وزارة الإسكان السعودية وصندوق التنمية العقارية اليوم الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لبرنامج "سكني 2018" بإجمالي 19481 منتجًا سكنيًا وتمويليًا موزعة على جميع مناطق المملكة.

وتأتي هذه الدفعة من الوحدات السكنية، ضمن مستهدفات البرنامج خلال العام الجاري التي تشمل تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي، منها 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف أرض سكنية مطورة تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم الأرباح بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة الإسكان اليوم بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، والأمير سعود بن طلال بن بدر مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، والمشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، وعدد من الاقتصاديين، والعقاريين.

وأوضحت الوزارة أن هذه الدفعة تشمل تخصيص 6681 وحدة سكنية من خلال برنامج البيع على الخارطة "وافي" بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، موزعة على منطقة الرياض بـ 505 وحدات سكنية، ومنطقة مكة المكرمة 4624 وحدة سكنية، والمنطقة الشرقية 1552 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 8300 تمويل مدعوم الأرباح موزعة على مناطق المملكة على النحو التالي: الرياض 2684، مكة المكرمة 1123، المدينة المنورة 641، القصيم 929، المنطقة الشرقية 882، عسير 645، تبوك 243، حائل 273، الحدود الشمالية 235، جازان 163، نجران 179، الباحة 151، الجوف 152، فضلا عن توزيع الأراضي البالغ عددها 4500 قطعة أرض في عدد من المناطق المختلفة.