تعرف على أسعار المنتجات السكنية المعلنة اليوم بالسعودية

أعلن المشرف العام على برنامج التطوير العقاري في وزارة الإسكان السعودية المهندس سراقة الخطيب، أن أسعار المنتجات السكنية التي تم الإعلان عنها اليوم بعدد 19.5 ألف منتج سكني تتراوح ما بين 250 ألفا و700 ألف ريال، بحيث تلبّي رغبات شريحة كبيرة من الأسر السعودية من خلال إتاحة جميع الخيارات أمام المواطنين والمواطنات، مبينًا أن وزارة الإسكان ركزت من خلال منتجاتها في الوحدات السكنية على الجودة في البناء والسعر المناسب.

وأوضح الخطيب أن الوزارة تواصل من خلال المعارض التي يتم الإعلان عنها بشكل شهري سواء للفلل الجاهزة، أو عبر برنامج البيع على الخارطة تقديم الخيارات السكنية المتنوعة للمواطنين، وذلك لتلبية رغباتهم واستكمال إجراءات حجز وحداتهم السكنية، مؤكداً حجم الإقبال الكبير على هذه المعارض حيث تم مؤخراً اكتمال حجوزات عدد منها كبوابة التحلية في محافظة جدة، ومشاريع الرياض وأبها وخميس مشيط، وأخرى في الدمام والخبر والأحساء والباحة والقنفذة وجازان ورابغ وغيرها.

أما ما يتعلق بخدمة صندوق التنمية العقارية فقد أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي على حرص الصندوق على الانتهاء من قوائم الانتظار، لافتاً إلى أن الصندوق يسعى خلال هذا العام إلى خدمة 100 ألف أسرة، منوهاً بأنه تم خلال الفترة الماضية اعتماد العديد من القرارات التي كان من ضمنها مبادرة "تحويل التمويل العقاري القائم"، والتي تمّكن المواطنين الذين لديهم قرض تمويل عقاري من البنوك التجارية من الاستفادة من مبلغ التمويل المدعوم.

ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" sakani.housing.sa، للاطلاع على الأسماء المخصص لهم لهذا الشهر، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني "إسكان" eskan.gov.sa والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية redf.gov.sa، لاستكمال وتحديث بياناتهم ليتم خدمتهم بشكل سريع.