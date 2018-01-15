تقرير يحذر: 2018 سيكون عاما صعبا لعقارات لندن

توقع تقرير لشركةRightmove أن يكون 2018 عاما عصيبا لسوق العقارات في العاصمة البريطانية، حيث شهد شهر يناير الجاري تراجع أسعار المنازل في لندن إلى أدنى مستوياتها منذ عامين ونصف العام.

وأظهر التقرير أن أسعار العقارات في العاصمة البريطانية انخفضت 1.4%، في يناير الجاري.

كما توقع التقرير أن تنخفض أسعار العقارات على مدار العام بنسبة 3.5%، مقارنة بالعام الماضي، والذي كان الأسوأ أداء للعقارات نتيجة تصويت الخروج من الاتحاد الأوروبي وارتفاع التضخم.

وأظهر التقرير ارتفاع متوسط الفترة المطلوبة لبيع الوحدات السكنية منذ طرحها في السوق من 71 يوما، إلى 78 يوما.

من ناحية أخرى، أشار التقرير أن أداء القطاع العقاري في باقي المدن البريطانية كان أفضل بصورة محدودة، حيث ارتفعت الأسعار 0.7% في يناير.