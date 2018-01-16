"جي إل إل": عقارات الإمارات تتأثر بضريبة القيمة المضافة

توقعت شركة "جي إل إل" المتخصصة في الاستثمارات والاستشارات العقارية، استمرار تراجع أداء السوق العقاري في الإمارات في بداية 2018، نظرا لما قالت إنه "غموض يحيط بأثر ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها مطلع العام".

وقالت أسماء الدقاق مدير أبحاث في شركة "جي إل إل" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مقابلة مع "العربية"، إن توقعات النمو في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات تظل حول مستويات 3.5% لكن التقديرات تتأثر بمدى الانعكاسات الناشئة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وإضافة إلى موضوع الضريبة، ثمة قلق من زيادة المعروض، وفي هذا الشأن أشارت "جي إل إل" إلى أن مستويات المعروض المستقبلي في أبوظبي تبقى محدودة، في حين تشير التوقعات إلى زيادة مستوى المعروض المحتمل دخوله إلى سوق دبي في 2018 و2019، مع اكتمال المشروعات المعلنة.

لكن تقرير الشركة يستبعد استكمال جميع المشروعات خلال المواعيد المعلنة للتسليم، خصوصا أن نسبة الوحدات السكنية التي اكتمل العمل بها في دبي خلال السنوات الخمس الأخيرة لا تزيد عن 40% من إجمالي المعروض المقترح.