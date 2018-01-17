تغطية طرح "الرجحي.ريت" بـ 174%.. الأكبر بالسعودية

أعلنت شركة الراجحي المالية، عن إغلاقها بنجاح للطرح العام الأولي لصندوق "الراجحي ريت" للعقارات المتداولة، الذي يعد أول طرح يصدر لاكتتاب أولي في عام 2018 لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، وأكبر صندوق استثمار عقاري متداول يتم طرحه في المملكة حتى تاريخه، حيث يبلغ حجم الصندوق 1.620 مليار ريال، وطرح منه ما قيمته حوالي 427 مليون ريال كطرح عام أولي للجمهور (42.7 مليون وحدة بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للوحدة) خلال الفترة من يناير1 الى 14 يناير، 2018.

وبحسب بيان صحافي صادر عن الشركة فقد بلغ عدد المشتركين من الأفراد والمؤسسات 90,561 مشترك محققا رقما قياسيا بين جميع الطروحات الأولية لصناديق الاستثمار العقاري المتداولة، وبلغت الأموال المجمعة في الطرح الأولي 740 مليون ريال سعودي بنسبة تغطيه 174% للوحدات المطروحة.

وبحسب شروط وأحكام الصندوق، سيتم تخصيص كامل الوحدات المشترك بها لكل مستثمر بحد أدنى 100 وحدة، وتخصيص الوحدات المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 52% لكل طلب اشتراك يزيد عن الحد الأدنى ورد الأموال الفائضة من طلبات الاكتتاب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إقفال الاكتتاب.

وقال غوراف شاه، الرئيس التنفيذي للراجحي المالية، إن إغلاق الاكتتاب بنجاح "يعد الحدث الهام في مسيرة تطور الشركة يدعم هدفنا بتوسيع قاعدة المستثمرين الأفراد وتحقيق مشاركة أكبر من قبل الجمهور في المزيد من المنتجات الاستثمارية كصناديق الاستثمار العقارية المتداولة".

وقال شاه إن "قبول المستثمر بالدخول في اكتتاب صندوق الراجحي ريت يؤكد أن منهجية استثماراتنا الضخمة في مجال العقارات قد لاقت قبولا جيدا لدى مستثمرينا. وسوف نستمر في التركيز على الاصول العقارية التي تتمتع بعقود ثابتة وطويلة الأجل والمستأجرة من قبل مستأجرين ذوي ملاءة ماليه عالية في قطاعات جذابة وذلك من أجل تحقيق عائدات يمكن توقعها في السنوات القادمة."

ويهدف الصندوق بالاستثمار في عقارات مطورة تطويرا إنشائيا قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري. سيتم استخدام عائدات الاكتتاب العام للحصول على أصول جديدة لتوسيع محفظة الاستثمار. كما تجدر الاشارة الى ان الراجحي المالية تملك نحو 10% من صندوق الراجحي ريت بعد الاكتتاب العام، وقد التزمت الشركة بعدم بيع أي وحدة لمدة سنتين متتاليتين بعد الإدراج.