حاكم الشارقة يطلق 3 مشاريع كبرى لـ "إيجل هيلز للتطوير"

أطلق الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ثلاثة مشاريع تطويرية في الشارقة بتكلفة إجمالية تبلغ 2.7 مليار درهم إماراتي، عبر شراكة استراتيجية بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة "إيجل هيلز"، وذلك في حفل خاص أقيم في مركز أكسبو الشارقة.

وكشفت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة إيجل هيلز عن تأسيس شركة جديدة باسم "إيجل هيلز الشارقة للتطوير" تتولى تطوير المشاريع الثلاثة المعلن عنها بدايةً من الربع الأول من العام الجاري، فيما سيتم تسليم المشاريع ما بين 2019 و2020.

وتتضمن قائمة المشاريع الثلاثة كلاً من "جزيرة مريم"، و"واجهة كلباء"، و"قصر الخان"، وهي ثلاثة من أبرز المشاريع التطويرية المتكاملة التي من شأنها تعزيز معايير المرافق السكنية والسياحية والترفيهية والضيافة والتجزئة وأساليب الحياة المجتمعية في الشارقة ومدينة كلباء في المنطقة الشرقية.

وخلال كلمتها في حفل الإطلاق قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) رئيس مجلس إدارة "إيجل هيلز الشارقة للتطوير"، إن إمارة الشارقة حققت قفزات نوعية من خلال ترسيخ أسس الاقتصاد المتنوع وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال، ولقد واكبت (شروق) مسيرة التنمية في الشارقة عبر مساهمتها الفاعلة في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للاستثمار والسياحة والتجارة.

التنمية المستدامة بالشارقة

من جانبه، قال محمد العبّار، رئيس مجلس إدارة "إيجل هيلز" ونائب رئيس مجلس إدارة "إيجل هيلز الشارقة للتطوير"، في كلمته إن الشارقة تعد مدينة عريقة تمثل رمزاً لقيمنا الوطنية، وثقافتنا العربية الأصيلة، حيث تستقبل الجميع بمودة وترحيب، وتبشّر بغدٍ مشرق.

واعتبر العبار أن كشف النقاب عن هذه المشاريع الرائدة في الشارقة مع شركائنا في "شروق" يدل على التزامنا بالمشاركة في مسيرة التنمية المستدامة بالإمارات الشمالية.

ومن شأن هذه المشاريع الثلاثة أن تقدم للمجتمع المحلي مستوى متميزاً من تجارب المعيشة والرفاهية ونمط حياة جديدا، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى استقطاب عدد أكبر من الزوار إلى الشارقة وتعزيز الاقتصاد وزيادة الاستثمارات في الإمارة. ونتطلع إلى شراكة طويلة الأمد من خلال تطوير هذه المشاريع وفق أعلى معايير التميز في التصميم وجودة البناء.