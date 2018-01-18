ارتفاع أسعار المنازل الجديدة في الصين 0.4% في ديسمبر

تسارع نمو أسعار المنازل الجديدة في الصين إلى أعلى مستوى في 5 أشهر في ديسمبر كانون الأول بعدما استقر لشهرين متتاليين وذلك رغم سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة لكبح جماح سوق عقارات تشهد نموا محموما في الأسعار.



وكشفت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات أعلنتها مصلحة الدولة للإحصاء اليوم الخميس أن متوسط أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة كبيرة في الصين زاد 0.4% في ديسمبر كانون الأول مقارنة مع الشهر السابق وبعد زيادة 0.3% في نوفمبر تشرين الثاني.



وزادت أسعار المنازل الجديدة 5.3% على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول مقابل زيادة 5.1% في نوفمبر تشرين الثاني.



وظلت سوق الإسكان الصينية تشهد صعودا قويا لأكثر من عامين مما أعطى الاقتصاد دفعة قوية لكنه أثار المخاوف من تكون فقاعة عقارية وسط محاولة السلطات احتواء المخاطر الناتجة عن تراكم سريع في الديون.



وشهدت أسعار المنازل في المدن الكبرى استقرارا تدريجيا في الأشهر الأخيرة تحت وطأة تشديد إجراءات تهدئة الأسعار لكن بعض المدن الأصغر مازالت تشهد ارتفاعات ملحوظة.