توقيع عقد لمشروع أطول برج في العالم في جدة

وقع مطورون عقاريون يسعون لبناء أطول ناطحة سحاب في العالم في مدينة جدة السعودية عقدا قيمته 620 مليون ريال، ما يعادل 165 مليون دولار لتنفيذ أعمال البنية التحتية.



وقالت شركة جدة الاقتصادية، التي تقود الكونسورتيوم المسؤول عن المشروع، في بيان في وقت متأخر أمس الأربعاء إن شركة الفوزان للمقاولات العامة فازت بالعقد على أن ينتهي العمل خلال 12 شهرا.



وبدأ تشييد برج جدة، الذي كان متوقعا أن تصل تكلفته إلى 1.2 مليار دولار في البداية، منذ عدة أعوام وقال مسؤولون في وقت سابق إن البناء سينتهي بحلول 2020. ولم تذكر شركة جدة الاقتصادية في بيانها إن كان هذا الإطار الزمني مازال قائما.



ومن المتوقع أن يتجاوز ارتفاع برج جدة الألف متر ليتجاوز برج خليفة في دبي الذي يتجاوز ارتفاعه 828 مترا.