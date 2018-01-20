نخيل: استمرار العمل بمشروع قرية ورسان بـ 10 ملايين درهم

أعلنت شركة نخيل العقارية أن العمل مستمر في مركز قرية ورسان الترفيهي الرياضي الذي يتكلف 10 ملايين درهم، في إطار برنامجها الذي يتكلف 5 مليارات درهم للتوسع في مجال الضيافة، بحسب صحيفة "البيان".

ومن المقرر افتتاح القرية عام 2019، وسوف يضم نادي القرية مطعماً وصالات رياضية ومرافق ترفيهية أخرى. وسوف يتوفر في القرية مطاعم قريبة من الفيلات وصالات ألعاب رياضية لتوفير الترفيه للسكان فيها والقريبين منها بمن فيهم سكان قرية جبل علي وجزر جميرا والفرجان ومساكن الفرجان.

ويشغل النادي الترفيهي مساحة 147 هكتاراً على مشارف قرية ورسان حيث يقع سوق روسان الذي يتكلف 1.2 مليار درهم، ومكان لمنافذ التجزئة والمطاعم يضم 1170 متجراً، وهو تحت الإنشاء أيضاً وسوف يفتتح العام المقبل، وتم تأجير متاجر السوق بالكامل.